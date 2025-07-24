ABD'li güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Perşembe sabah erken saatlerde, WWE efsanesi Hulk Hogan’ın Florida, Clearwater’daki evine kalp durması ihbarı üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

ABD’li güreşçinin evinin önünde çok sayıda polis aracı ve sağlık ekibinin bulunduğu, Hogan’ın sedyeyle ambulansa taşındığı bildirildi.

Öte yandan Hulk Hogan, ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarışta Trump'a desteğini açıklamıştı. New York’taki Madison Square Garden’da düzenlenen mitingde konuşmacı olarak kürsüye çıkmış, ABD bayrağını sallayarak alana giriş yapmıştı. 1980’li yıllardan bu yana simgesi haline gelen gömleğini yırtma hareketini burada da yinelemişti. Gömleğinin altından "Donald Trump" yazılı bir atlet çıkan Hogan, sosyal medyada gündem olmuştu. Bu görüntü, "Gömleğini yırtmakta zorlanan yaşlı bir Hulk Hogan, Trump kampanyası için mükemmel bir metafor." yorumlarına yol açmıştı.

Geçtiğimiz ay Hogan'ın 'ölüm döşeğinde' olduğuna dair söylentiler çıkmış, ancak o dönemde bunun Mayıs ayında geçirdiği bir boyun prosedürünün semptomları olduğu açıklanmıştı.

Sadece birkaç hafta önce, Hogan'ın eşi Sky, komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve ameliyatlardan sonra kalbinin güçlü olduğunu belirtmişti.

Trump mesajında şu ifadeleri kullandı: Bugün harika bir dostumuzu, 'Hulkster'ı kaybettik. Hulk Hogan, sonuna kadar bir MAGA'cıydı — güçlü, sert, zeki ama aynı zamanda kocaman bir kalbe sahipti. Cumhuriyetçi Ulusal Kurultay'daki o etkileyici konuşması, haftanın en dikkat çeken anlarından biriydi. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını yıllarca eğlendirdi ve kültürel etkisi gerçekten büyüktü. Eşi Sky'a ve ailesine en içten sevgilerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Hulk Hogan çok özlenecek.

HULK HOGAN KİMDİR?

Terry Gene Bollea, bilinen sahne adıyla Hulk Hogan, ABD'li emekli profesyonel güreşçi, oyuncu, televizyon kişiliği, girişimci ve müzisyendi. IGN tarafından 'dünyanın en tanınmış güreş yıldızı' olarak tanımlanan Hogan, özellikle 1980’li yıllarda güreş dünyasında efsane haline geldi.

Profesyonel kariyerine 1977'de adım atan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na (WWF, şimdiki WWE) katılarak uluslararası şöhrete kavuştu. WWF kariyeri boyunca beş kez şampiyonluk yaşadı ve federasyon tarihindeki en uzun süreli şampiyonluklardan birine imza attı. 1990 ve 1991'de Royal Rumble'ı arka arkaya kazanarak bu başarıyı elde eden ilk isim oldu.