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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Cherno More: 0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Cherno More: 0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Cherno More'yi 1-0 mağlup etti. Başakşehir'de gol 52. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi. Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:10
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        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
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        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesi avantajı kaptı. Başakşehir'de gol 52. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.

        Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

        YENİ TRANSFERLER ONUR VE DA COSTA İLK 11'DE!

        İstanbul Başakşehir'de yeni transferlerden Onur Bulut ve Nuno Da Costa, turuncu-lacivertli takımda ilk maçına çıktı.

        Teknik direktör Çağdaş Atan, Cherno More ile oynanan yeni sezonun ilk müsabakasında Onur ve Da Costa'yı ilk 11'de görevlendirdi.

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        Turuncu-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan Shomurodov ile Selke ise yedekler arasında yer aldı.

        Başakşehir'de Jerome Opoku da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

        CHERNO MORE'NİN BAŞINDA TANIDIK İSİM

        Bulgaristan temsilcisi Cherno More'nin teknik direktörü Ilian Iliev, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi.

        Aynı zamanda Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlenen Iliev, 1993-94 sezonunda Altay, 1998'de ise Bursaspor'da forma giydi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, Da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.

        10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

        12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.

        34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.

        Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği ve üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

        52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında Da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

        89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

        Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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