Cherno More: 0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesi avantajı kaptı. Başakşehir'de gol 52. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.

Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Turuncu-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan Shomurodov ile Selke ise yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Cherno More ile oynanan yeni sezonun ilk müsabakasında Onur ve Da Costa'yı ilk 11'de görevlendirdi.

İstanbul Başakşehir'de yeni transferlerden Onur Bulut ve Nuno Da Costa, turuncu-lacivertli takımda ilk maçına çıktı.

CHERNO MORE'NİN BAŞINDA TANIDIK İSİM

Bulgaristan temsilcisi Cherno More'nin teknik direktörü Ilian Iliev, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi.

Aynı zamanda Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlenen Iliev, 1993-94 sezonunda Altay, 1998'de ise Bursaspor'da forma giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, Da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.

10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.

34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.

Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği ve üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında Da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.