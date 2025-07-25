İlk deodorantı kim, neden icat etti? Öncesinde toplumda koku ile nasıl başa çıkılıyordu?

Sabah evden çıkmadan sıkılan bir sprey ya da sürülen bir stick… Deodorant, farkında olmasak da kişisel bakımın temel taşlarından biri haline geldi. Ancak bu ürünün hayatımıza girişi ve arkasındaki nedenler düşündüğümüzden çok daha ilginç. İnsanlık, ter kokusuyla yüzyıllar boyunca bambaşka yollarla mücadele etti.