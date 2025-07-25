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        Haberler Bilgi Yaşam İlk deodorantı kim, neden icat etti? Öncesinde toplumda koku ile nasıl başa çıkılıyordu?

        İlk deodorantı kim, neden icat etti? Öncesinde toplumda koku ile nasıl başa çıkılıyordu?

        Bugün hemen hepimizin günlük rutininin bir parçası olan deodorant, aslında çok da eski sayılmayacak bir geçmişe sahip. Peki, insanlar ter kokusuyla modern ürünler olmadan nasıl baş ediyordu? Deodorantın icat öyküsü, yalnızca bir temizlik ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm hikâyesi de barındırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 08:00
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        • 1

          Sabah evden çıkmadan sıkılan bir sprey ya da sürülen bir stick… Deodorant, farkında olmasak da kişisel bakımın temel taşlarından biri haline geldi. Ancak bu ürünün hayatımıza girişi ve arkasındaki nedenler düşündüğümüzden çok daha ilginç. İnsanlık, ter kokusuyla yüzyıllar boyunca bambaşka yollarla mücadele etti.

        • 2

          TER KOKUSUYLA MÜCADELENİN TARİHİ

          Deodorantın ortaya çıkmasından önce insanlar, ter kokusunu gizlemek için doğal çözümlere başvuruyordu. Eski Mısırlılar parfümlü yağlar kullanırken, Romalılar sık sık banyo yaparak kokuyu bastırmaya çalışıyordu.

        • 3

          Orta Çağ'da ise temizlik alışkanlıkları azaldığı için kokuları maskelemek amacıyla yoğun kokulu otlar veya lavanta keseleri tercih ediliyordu.

        • 4

          İLK DEODORANT NE ZAMAN ÜRETİLDİ?

          Modern anlamda ilk deodorant, 1888 yılında "Mum" adıyla piyasaya sürüldü. Bu ürün, bakteri oluşumunu engelleyen çinko bileşikleri içeriyordu.

        • 5

          Ancak koltuk altı terlemesini gerçekten azaltan ilk antiperspirant ürün, 1903 yılında "Everdry" adıyla piyasaya çıktı. Başlangıçta bazı insanlar bu ürünleri ciltte tahrişe yol açtığı gerekçesiyle kullanmaktan çekiniyordu.

        • 6

          KADINLARIN DEODORANTLA TANIŞMASI

          Deodorantın kadınlar arasında yaygınlaşması, aslında bir reklam kampanyası sayesinde oldu. 1919'da Odorono markası, kadınların koltuk altı kokusunu “sosyal sorun” olarak gösteren agresif reklamlarla pazarlama stratejisini değiştirdi.

        • 7

          Bu reklamlar, kadınların özgüvenini hedef alarak satışları artırdı ve deodorantın toplumsal norm haline gelmesinde önemli rol oynadı.

        • 8

          GÜNÜMÜZDE DEODORANT TERCİHLERİ

          Bugün deodorantlar stick, roll-on, sprey ve krem gibi birçok formda satılıyor. Alüminyum içeren antiperspirant ürünlerden doğal içerikli organik deodorantlara kadar geniş bir yelpaze mevcut. Ter kokusunu bastırmanın ötesinde, cilt dostu içerikler ve çevreye duyarlı ambalajlar da artık tercih sebebi.

          Fotoğraf kaynak: IStock, Shutterstock

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