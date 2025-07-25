Senato onayladı: İtalya'da kadın cinayetlerine müebbet cezasını öngören yasa yolda

İtalyan hükümetinin 8 Mart 2025'te kadın cinayetlerinin ayrı bir suç olarak tanınması ve müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmasını öngören yasa tasarısı Senato'dan geçti.

İtalya Senatosu, kadın cinayetini ayrı bir suç olarak tanıyan ve ömür boyu hapis cezası öngören yasa tasarısını 161 lehte ve sıfır aleyhte oyla kabul etti ve kadına yönelik şiddete karşı hukuki yaklaşımında önemli bir değişikliğe imza attı.

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Yasa tasarısı, İtalya Ceza Kanunu'nda değişiklik yaparak, bir kadının ölümüne neden olan kişiye ömür boyu hapis cezası öngörüyor. Suçun, "mağdura kadın olduğu için ayrımcılık veya nefret içeren eylemlerle işlenmesi ya da kadının haklarını, özgürlüklerini veya kişiliğini bastırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmesi" durumunda bu ceza uygulanacak.

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TÜM SENATÖRLER AYAKTA ALKIŞLADI

Oylamanın ardından partiler arasında nadir bir uzlaşma yaşandı ve tüm senatörler 15 saniyelik ayakta alkışla tasarıyı kutladı. İtalya'da 2024 yılında 113 kadın kadın cinayetinin kurbanı oldu; bu kadınların 61'i mevcut ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü.

Henüz Temsilciler Meclisi'nden (alt meclis) nihai onay alması gereken bu düzenleme, son anketlere göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetinin bugüne kadarki en popüler girişimi oldu. MELONI: SÜRECİN HIZLA TAMAMLANMASINI UMUYORUM Meloni de yasa tasarısının Senato'da onaylanmasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meloni yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kadın cinayetlerini hukuk sistemimizde başlı başına bir suç olarak kabul eden hükümet tarafından başlatılan yasa tasarısının Senato tarafından oybirliğiyle onaylanmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. İtalya, bu yola giren ilk ülkelerden biri ve bunun kadın cinayetleriyle mücadeleye yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Hem iktidardaki çoğunluk hem de muhalefetteki tüm siyasi güçlere, bu öneriye verdikleri destek ve sağladıkları katkı için teşekkür etmek istiyorum. Yasa tasarısı şimdi Temsilciler Meclisi'ne gidecek ve sürecin hızla tamamlanmasını umuyorum."