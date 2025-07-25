Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İstanbul'u nem boğdu! Bazı ilçelerde yüzde 99'a çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'u nem boğdu! Bazı ilçelerde yüzde 99'a çıktı

        İstanbul'da poyrazın etkisiyle akşam saatlerinde nem oranı bazı ilçelerde yüzde 99'a ulaştı. Boğucu bir hava hissedilirken, hissedilen sıcaklıklar da 30 dereceye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 08:59 Güncelleme: 25.07.2025 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nemistan!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sıcak havanın dün gün boyu etkisini sürdürdüğü İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95'i aştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte dün akşam saat 21.45 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık dereceleri ile nem oranları şöyle gerçekleşti:

        Adalar'da hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,2, nem oranı yüzde 70 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89'u buldu, Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7, nem oranı yüzde 90 oldu.

        Avcılar'da hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82'ye ulaştı.

        REKLAM

        Bahçelievler'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak kaydedildi.

        Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,9, nem oranı yüzde 89; Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı yüzde 97; Beykoz'da hava sıcaklığı 26,1, hissedilen sıcaklık 28,4, nem oranı yüzde 77; Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı yüzde 78 olarak ölçüldü.

        Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1 iken, nem oranı yüzde 97'yi buldu.

        Büyükçekmece'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı 25,6, hissedilen sıcaklık 29 iken, nem oranı yüzde 92'ye ulaştı.

        Çekmeköy'de hava sıcaklığı 25 ve hissedilen sıcaklık 27,1, nem oranı yüzde 80 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

        REKLAM

        Esenyurt'ta hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3 olurken, nem oranı yüzde 83'lere ulaştı.

        Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,4 iken, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

        Fatih'te hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 72; Gaziosmanpaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Güngören'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı da yüzde 82 olarak kayıtlara geçti.

        Kadıköy'de, hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30,6, nem oranı da yüzde 78 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 30,8, nem oranı da yüzde 97'yi buldu.

        Kartal'da hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 ölçüldü.

        Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 oldu.

        REKLAM

        Pendik'te hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 77; Sancaktepe'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81; Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 97; Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 71; Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı ise yüzde 88; Sultangazi'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81 olarak kaydedildi.

        ŞİŞLİ'DE NEM ORANI YÜZDE 99

        Şile'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı da yüzde 79'u bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı da yüzde 99'a ulaştı.

        Tuzla'da hava sıcaklığı 26,5, hissedilen sıcaklık 28,7 iken, nem oranı da yüzde 73'ü buldu.

        Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7 olmasına karşılık nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

        Üsküdar'da hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28, nem oranı yüzde 79'a ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı da yüzde 73'e ulaştı.

        Megakentte genel hava sıcaklığı gece itibarıyla 27,3, hissedilen sıcaklık 30 derece ve nem oranı yüzde 73'ü bulurken, Marmara Denizi'ne sınır ilçelerdeki deniz sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Sıcak ve rüzgarlı!
        Sıcak ve rüzgarlı!
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        Habertürk Anasayfa