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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Alanya'da için de ateş yakılan teneke patladı | Son dakika haberleri

        Alanya'da için de ateş yakılan teneke patladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerinde ısınmak amacıyla içinde ateş yakılan tenekenin patlaması ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:29
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        Ateş yakılan teneke patladı!
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        Toptancı halinde çalışan işçiler, ısınmak amacıyla teneke içerisinde ateş yaktı. Bir süre sonra teneke patladı. Ateşin etrafında oturanlar, panik halinde kaçıştı.

        Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ateş yanan tenekenin bir anda patladığı ve çevresindeki işçilerin kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.

        Halde çalışan Orhan Metin, sabah havanın çok soğuk olduğunu ve işçilerin ısınmak için tenekede ateş yaktığını ve tenekenin altındaki betonun ısınması sonucu patlamanın meydana geldiğini düşündüklerini söyledi.

        Çıkan sesin ve görüntünün ürkütücü olduğunu ifade eden Metin, "Allah'a şükür herhangi bir yaralanma olmadı." dedi.

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