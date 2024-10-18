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        Haberler Gündem Son dakika: Aksaray- Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, 34 yaralı

        Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, 34 yaralı

        Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 3'ü ağır 34 kişi yaralandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve en kısa zamanda sonuçlandırılacağını söyledi. Bakan Yerlikaya, kaza anını paylaştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.10.2024 - 07:42 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:33
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        Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, 34 yaralı
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        Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3'ü ağır 34 kişi yaralandı.

        Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

        Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

        BAKAN YERLİKAYA KAZA ANINI PAYLAŞTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        Hayatını kaybeden 1 vatandaşın doktorlar tarafından hayata döndürüldüğünü açıklayan Bakan Yerlikaya, "Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 ‘ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı" dedi.

        VALİDEN KAZA AÇIKLAMASI

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        Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

        Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

        '3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından kaza ile ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek, ''Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum'' mesajını paylaştı.

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