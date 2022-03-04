"Akrep Nalan" hayatını kaybetti

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile birlikte yaşayan "Akrep Nalan" lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'dan acı haber geldi. Açın'ın 67 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Pop müziğin güçlü seslerinden "Akrep Nalan", geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınmıştı.

Üzücü haberi menajer Özgür Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aras, Instagram'dan yayınladığı gönderide, "Ahh be... Akrep Nalan! Huzurla uyu..." ifadelerini kullandı.