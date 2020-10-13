Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralını inşa ediyor. İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünde, 2023 yılında işletmeye alınması ve elektrik üretimine başlaması hedefleniyor.

Diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye alınması öngörülüyor. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ),üretilen elektriğin ilk 2 ünitede yüzde 70’ini, kalan ünitelerde de yüzde 30’unu 15 yıl boyunca 12.35 dolar/sentten satın alacak.

ANKARA GEREKTİĞİNDE UYARIYOR

Ankara’da enerji yönetimi, ilk ünitenin 2023 yılına yetişmesini istiyor. Ankara, Akkuyu Nükleer AŞ’de ve sahada inşatta, bu hedeften sapma işareti alındığında devreye giriyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Kaynaklar, bu aşamada ilk ünitenin 2023 yılında devreye alınmasının önünde bir engel olmadığını belirtiyor.

SERMAYE ARTIŞI

Projeyi üstlenen Rus tarafında da hareketli bir dönem yaşanıyor. Rus Rosatom’un kontrol ettiği Akkuyu Nükleer AŞ, önemli bir adım attı. Eylül ayında 6 milyar 91 milyon 590 bin 66 TL olan ödenmiş sermayesini, 981 milyon 976 bin 500 TL artırarak, 7 milyar 73 milyon 567 bin 100 TL’ye yükseltti. Bu tutar, JSC Konzern Rosenergoatom tarafından taahhüt edildi ve tamamı ödendi. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı da 9 milyar TL olarak belirlendi.