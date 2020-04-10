Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde, dün akşam saatlerinde, okulların koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından memleketine dönen Amasya Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Hatice Tansu Doğan, dışarıdan gelen annesi Mübeyyen Doğan tarafından baygın bulundu.

ZEHİRLENDİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

DHA'da yer alan habere göre Hatice Tansu Doğan, çağırılan ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulan Hatice Tansu Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.