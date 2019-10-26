Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Enis Bişi (9) ile 4'üncü sınıf öğrencisi Harun Arslan (10),briket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredekiler, 2 çocuğun çırpındığını gördü. Havuza koşanlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye acil sağlık ekipleri çağrıldı.

İKİ ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre havuzdan çıkarılan 2 çocuk, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Enis Bişi ve Harun Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.