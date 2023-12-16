Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Akbaşoğlu: İnsanlığın 'pax Türkiye' sesine ve düzenine ihtiyacı var

        AK Partili Akbaşoğlu: İnsanlığın 'pax Türkiye' sesine ve düzenine ihtiyacı var

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnsanlık, 'pax Ottomana', 'Osmanlı barışı' adı altında bunu tarihe tescil etmişse, 'pax Türkiye', 'Türkiye barışı' yaklaşımıyla Türkiye'nin önderliğinde bölgesel ve küresel anlamda bir barış ikliminin, yaşama hakkının, can, mal, din, vicdan ve düşünce hürriyetlerinin tam manasıyla yaşandığı bir sürecin de hep beraber yaşanacağı noktalara geleceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:50 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pax Türkiye' düzenine ihtiyaç var"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gazze'de acil insani ateşkes talebini içeren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 153 oyla kabulünde Türkiye'nin büyük etkisi olduğunu belirterek, "Dün 'pax Ottomana', 'Osmanlı barışı' deniyordu bugün insanlığın 'pax Türkiye' sesine ve düzenine ihtiyacı var." dedi.

        Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de savaş suçu ve soykırım yaşandığını dile getirdi.

        Yaşanan katliamın hesabının sorulacağını belirten Akbaşoğlu, "Gazze kasabı Netanyahu ve onlara destek verenler insani değerlere ilişkin bütün ilkeleri çiğnediler, ayaklar altına aldılar." ifadesini kullandı.

        İsrail ve ABD'nin Gazze'deki katliamın doğrudan sorumlusu olduğunu belirten Akbaşoğlu, BM Genel Kurulu'nda 153 ülkenin Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısına 'evet' oyu verdiğini hatırlattı. Muhammet Emin Akbaşoğlu, İsrail dahil 10 ülkenin "ateşkese" hayır dediğini ve bunun "soykırım devam etsin" anlamına geldiğini dile getirdi.

        REKLAM

        Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

        "Tarihte firavunun ortaya koyduğu bir yaklaşım vardı. 'Bütün erkek çocukların, bebeklerin öldürülmesi' talimatını vermişti. Bugünün modern firavunluğuna soyunan Netanyahu, erkek-kız, yaşlı-kadın, kilise-cami, okul-kreş ayrımı yapmadan, canlı ne varsa, fiziki olarak ayakta duran ne varsa her şeyi firavundan daha zalimane şekilde yok etme niyet ve girişimini insanlığın gözü önünde gerçekleştiriyor. Netanyahu'nun sonu da firavun gibi olacaktır. Unutulmamalıdır ki her firavunun bir Musa'sı vardır ve olacaktır."

        "PAX TÜRKİYE SÜRECİNİN DE YAŞANACAĞI NOKTALARA GELECEĞİZ"

        Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda hakikati haykırdığını ifade etti. Osmanlı'nın, Kudüs'te Hristiyanların ve Yahudilerin, Bosna Hersek'te Sırpların, Hırvatların ve Boşnakların 4 asır bir arada yaşadığı İslam barış medeniyetini ortaya koyduğunu anlatan Akbaşoğlu, "İnsanlık, 'pax Ottomana', 'Osmanlı barışı' adı altında bunu tarihe tescil etmişse, 'pax Türkiye', 'Türkiye barışı' yaklaşımıyla Türkiye'nin önderliğinde bölgesel ve küresel anlamda bir barış ikliminin, yaşama hakkının, can, mal, din, vicdan ve düşünce hürriyetlerinin tam manasıyla yaşandığı bir sürecin de hep beraber yaşanacağı noktalara geleceğiz." diye konuştu.

        REKLAM

        "Bize ne Filistin'den, bize ne Gazze'den" diyenlerin bulunduğuna işaret eden Akbaşoğlu, bunun büyük bir yanlış olduğunu belirtti.

        Akbaşoğlu, 1517-1917 arasında tam 400 yıl Türk medeniyetinin Filistin'de büyük hizmetler yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Bosna'da da Kudüs'te de bulunmuşuz. Birlikte yaşamayı bütün insanlığa göstermişiz. Kökü mazide olan atiyiz. Geçmişten geleceğe bir perspektif geliştirmeliyiz. Dün 'pax Ottomana', 'Osmanlı barışı' deniyordu bugün de Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda insanlığın 'pax Türkiye' sesine ihtiyacı var. 'Dünya beşten büyüktür. Daha adil ve merhametli bir dünya mümkündür' hakikatini haykıran sese ihtiyaç var. İşte o ses, beraberinde 153 ülkeyle hakkı haykırdı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki bu sonuca, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hakikatin çok büyük etkisi var."

        Filistin ve Gazze'nin, milli güvenlik açısından Türkiye'yi ilgilendiren boyutlarının bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Nil'den Fırat'a büyük İsrail" hedefinin bulunduğunu anımsattı.

        REKLAM

        Akbaşoğlu, "Birleşmiş Milletler kararları ortada. 'İki ayrı devlet olması lazım' diyor 1967 kararları. Birleşmiş Milletler kararları uygulanmamış vaziyette. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir ülke, ABD 'hayır' diyor, 192 ülkenin hiçbir hükmü kalmıyor. Böyle adalet düzeni olabilir mi? Bu BM düzeninin değişmesi gerekmez mi?" diye konuştu.

        "PKK, BÜYÜK İSRAİL'İN BİR APARATIDIR"

        ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bazı hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, şunları ifade etti:

        "Siyonizm nedir? 1897'de Thedor Herzl'in ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirme ideolojisi fikridir. Mısır'daki Nil nehri ile Türkiye'deki Fırat nehrini içine alan bir harita üzerinde büyük İsrail'in gerçekleştirilmesidir. Buna vekalet savaşlarıyla destek veren yapıların kurdurduğu örgütler, tetikçi ve kukla konumundadır. Osmanlı zamanında bunlar Hınçak, Taşnak gibi örgütlerdi. Kendi miatları doldu yerini ASALA aldı. ASALA terör örgütü kendi vazifesini yerine getirdi, kendini feshederek PKK'ya eklemlendi. PKK, büyük Ermenistan ve büyük İsrail'in bir aparatıdır."

        DEAŞ ve PKK'nın aynı kişiler tarafından oynatılan kuklalar olduğunu belirten Akbaşoğlu, yaşanan tüm süreçlerin iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Türkiye'nin ve bölgenin istikrarsızlaştırılmak istendiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Asıl hedef, sözde Kürdistan geçiş devletli, Nil'den Fırat'a büyük İsrail'i gerçekleştirme planıdır. Bugün yaşanılan süreçlerin tam da ismi budur. 81 vilayetiyle, 85 milyon insanımız bunun farkındadır." dedi.

        Muhammet Emin Akbaşoğlu, Filistin ve Gazze'nin Türkiye'nin milli meselesi olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AK Parti
        #son dakika haberi
        #MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
        #pax türkiye
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa