Bursa'da annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla öldüren ve hakkında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan özel harekat polisi Adem Ergüner (29), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Psikolojik tedavi görüyorum. Affınıza sığınarak sonraki celsede ifade vermek istiyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre duruşmada ifade veren Ergüner'in kız kardeşi Songül I., Adem Ergüner'in öldürdüğü ailesine, 'Orhangazi'ye dolu olarak gelip, şarjörleri üzerinize boşaltacağım´ diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Katil zanlısı Adem Ergüner, ağabeyi Mehmet Ergüner ve annesi Bedriye Ergüner

Olay, ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde özel harekat polisi olarak çalışan 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre Bingöl'de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Daha sonra evin yapılmadığını gören polis memuru, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.

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AİLESİNİ ESKİŞEHİR'E BIRAKIP DEHŞET SAÇTI

Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğuyla birlikte eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüner'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner tutuklandı.

Sanık hakkında, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, `Üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme´ ile `tehdit´ suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adem Ergüner'in yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen dört kişinin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

"SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Duruşmada savunması istenen Adem Ergüner, "Psikolojik tedavi görüyorum. Affınıza sığınarak bir sonraki celse ifade vermek istiyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Mahkemede sanık olarak dinlenen Ergüner'in kız kardeşi Songül I.,okulların sömestir tatiline girmesi nedeniyle ailesini görmek için Orhangazi'ye geldiğini, burada ailesinin moralinin çok bozuk olduğunu fark ettiğini söyleyerek, "Olay günü yeğenim Efecan, babası ile ağabeyim Mehmet'in sanıkla çok şiddetli şekilde telefon görüşmesinde tartıştıklarını ve sanığın Orhangazi'ye dolu olarak geldiğini bana söyledi. Onlara, 'Sizi gelip öldüreceğim, şarjörü size boşaltacağım' şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi" dedi.