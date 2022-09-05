Ağustosta enflasyon yüzde 80'i aştı

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TÜİK ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini açıkladı.

Buna göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80.21'e yükseldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.6 olarak açıklanmıştı.

Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54.69 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2022

Ağustos 2022 Ağustos 2021 Ağustos 2020 Bir önceki aya göre değişim oranı 1,46 1,12 0,86 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 47,85 11,65 7,29 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 80,21 19,25 11,77 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 54,69 15,78 11,27

Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27.05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116.87 ile ulaştırma oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3.17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41.95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.53 olarak açıklandı.