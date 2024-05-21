İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Amal Clooney detayı

İnsan hakları avukatı ve dünyaca ünlü aktör George Clooney'nin eşi Amal Clooney'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanma kararında kritik bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, dün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderleri hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulundu.

Amal Clooney'nin, bu üç isim hakkında yakalama emri çıkarılması kararına yardımcı olan altı hukuk uzmanında biri olduğu ortaya çıktı.

"SAVAŞTA SİVİLLERİ KORUYAN YASA 100 YILI AŞKIN SÜRE ÖNCE ÇIKARILDI"

Amal, Clooney Adalet Vakfı'nın internet sitesinde paylaştığı yazıya bu karara katılımını yazdı. Amal, Kendisinin ve diğer uluslararası hukuk uzmanlarının, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ın tutuklama emri talep etmesini tavsiye etme konusunda oybirliğiyle anlaştıklarını söyledi.

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Clooney, "Hukukun üstünlüğüne ve sivillerin yaşamının korunması gerektiğine inandığım için bu çalışmada görev yaptım. Savaşta sivilleri koruyan yasa 100 yılı aşkın bir süre önce çıkarıldı ve çatışmanın nedeni ne olursa olsun dünyanın her ülkesinde geçerli." ifadelerini kullandı.