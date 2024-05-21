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        Haberler Dünya İspanya-Arjantin krizi büyüyor! Arjantin Devlet Başkanı Milei, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşini hedef aldı

        İspanya-Arjantin krizi büyüyor! Arjantin Devlet Başkanı Milei, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşini hedef aldı

        İspanya ve Arjantin arasında bir süredir devam eden diplomatik kriz Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sözleriyle daha da büyüdü. Milei'nin İspanya Başbakanı Sanchez'in eşini hedef almasıyla İspanya, Arjantin'den özür talep etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 08:18 Güncelleme: 21.05.2024 - 08:18
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        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
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        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'in İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alan sözleriyle başlayan ve İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisini istişare için merkeze çağırmasıyla büyüyen İspanya-Arjantin diplomatik krizinde taraflar geri adım atmıyor.

        Milei, doğrudan isim vermese de, İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Gomez'in "yolsuzluk yaptığını" söyledi.

        ARJANTİN'DEN ÖZÜR TALEBİNE RET

        Milei'nin sözleri sonrası İspanya Arjantin'den özür talep etti. Arjantin hükümeti ise bu talebi reddederek, "İspanya'nın Milei hakkında sarf edilen sözlerden dolayı özür dilemesini" istedi.

        Milei'nin, Sanchez'in eşi hakkındaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirip İspanya Başbakanı'nın söylemesi üzerine İspanya'nın "kamuoyu önünde özür" talebine Arjantin'den olumsuz yanıt geldi.

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        "NEDEN BU KADAR KIRILGAN OLUNDU ANLAMIYORUM"

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in talebine cevap veren Arjantin İçişleri Bakanı Guillermo Francos, "Neden bu kadar kırılgan olundu anlamıyorum. Özür dileyecek bir durum yok." dedi.

        Arjantin'in TN televizyonuna açıklama yapan Bakan Francos, İspanya hükümetinin tepkisinin abartılı olduğunu ve kriz yaratacak bir durum olmadığını savunarak, "Özür dilemeye gerek yok. Saldırılar İspanyol hükümetinden geldi. O yüzden özür dilenecek bir durum bulunmuyor." şeklinde konuştu.

        "MILEI ÖZÜR DİLEMEZSE GEREKEN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

        Arjantin'in Madrid Büyükelçisini görüşmeye çağıran İspanya Dışişleri Bakanı Albares de İspanyol televizyonu La Sexta'ya verdiği demeçte, hafta sonunda Madrid'e gelen ve aşırı sağcı Vox Partisinin bir etkinliğinde konuşma yapan Milei'nin sözlerinin İspanyol kurumlarını hedef aldığını ve özür gerektiğini yineledi.

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        Albares, "İspanya'nın tutumu açık ve kararlıdır. Milei'den kamuoyunun önünde özür gelmezse gereken tedbirleri alacağız." dedi.

        "Bir devlet başkanının misafir olduğu bir ülkeye gelip onun başbakanına, devlet kurumlarına hakaret etmesine her ülkenin karşılık vereceğini" ifade eden Albares, "Biz bu sözlerin düzeltilmesini umuyoruz. Bu olmazsa devletimizin kurumlarının onurunu, egemenliğimizi ve demokrasimizi savunan kararlar alacağız. Ancak şunun altını çizmem gerek: Asla iki kardeş, dost halk arasındaki bağlara zarar verecek bir karar almayız." şeklinde konuştu.

        Albares, Milei'nin Madrid'deki konuşmasına "gülen, tepki vermeyen aşırı sağcı Vox, ana muhalefetteki Halk Partisi ve salonda Milei'yi alkışlayan İspanyolların tutumundan da büyük bir şaşkınlık duyduğunu, burada söz konusu olanın Başbakan Sanchez değil İspanya'nın devlet kurumlarının onuru ve egemenliği olduğunu" kaydetti.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bugün katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, İspanya'nın Arjantin'e tepkisinin demokrasinin onuruna uygun olacağını belirterek, "aşırı sağın uluslararası bir risk olmaya başladığı" uyarısında bulundu.

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        İSPANYA VE ARJANTİN ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

        İspanya ile Arjantin arasındaki diplomatik kriz mayıs ayı başına dayanıyor. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Milei için "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki 'Hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız' dedim ama oldu." şeklindeki sözleri krizi başlatmıştı.

        Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille eleştirmişti.

        Arjantin'den gelen açıklamada, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğu" iddia edilerek, "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz." denilmişti.

        Taraflar bu krizi kapatmaya yönelik tutum sergilese de Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşma krizi daha da körükledi.

        Sosyalizm için "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadelerini kullanan Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini ve bu durum için 5 gün düşündüğünü" ifade etti.

        Bu sözlerin ardından da İspanya Dışişleri Bakanı Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #İspanya
        #Arjantin
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