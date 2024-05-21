Scarlett Johansson: OpenAI sohbet robotunun sesimi taklit etmesine şoke oldum ve kızdım

Kullanıcılara metinleri sesli olarak okuyan Sky adlı yeni robot, geçtiğimiz hafta kullanıma açıldı. Kullanıcıların, robotun sesini Scarlett Johansson'un 2013'teki 'Her' adlı filmindeki sesine benzetmesi uzun sürmedi.

"ŞOKE OLDUM, ÖFKELENDİM"

OpenAI şirketi, pazartesi günü bir açıklama yaparak bu sesi geri çekebileceklerini söylerken bunun ünlü yıldızı taklit etme amacı taşımadığını vurguladı. Ancak Scarlett Johansson, şirketi ve kurucusu Sam Altman'ı kasıtlı olarak sesini kopyalamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

"Yayınlanan örneği dinlediğimde şoke oldum, öfkelendim" ifadelerini kullanan Scarlett Johansson açıklamasında şunları söyledi: Bay Altman, tek bir kelimeyle 'Her' tweet'ini atarak bu benzerliğin kasıtlı olduğunu alttan alta söylemiş oluyor. 'Her' filminde bir sohbet robotunu seslendirmiştim."