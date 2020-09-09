Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YENİ MALATYASPOR'A İMZA ATTI

Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin! Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır" denildi.