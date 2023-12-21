Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
Adana'da, zabıta ekiplerinin yakaladığı, otogarda dilencilik yaptığı saptanan A.E.D.'ye, 617 lira para cezası uygulandı. Dilencinin üzerinden çıkan para ise şoke etti
Giriş: 21.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:13
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda, dilencilik yapan A.E.D,'yi yakaladı.
CEBİNDEN 9 BİN 62 TL ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre Zabıta Daire Başkanlığına götürülen şüphelinin üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı.
617 TL PARA CEZASI YAZILDI
Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.