Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
Adana'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüsteki 8 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.