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Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki O.G.,müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi. REKLAM Starbucks’a Yapılan Saldırı Hakkında Basın Açıklaması pic.twitter.com/wq6B01TMvX — TCAdanaValiliği (@TCAdanaValiligi) December 13, 2023 Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin elindeki pompalı av tüfeği ile mekana geldiği, masada oturan müşterilerin arasından geçip iş yerinin camlarına ateş açtığı yer aldı.