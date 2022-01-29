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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevini Bekir Bozdağ'a devretti. Gül, "Bakanlığımızda da reform ana gündem olmuştur. Bizler de bu reformların devamı için çalıştık" dedi. Bozdağ ise, "Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz. Herkesten yardım, destek, uyarı ve ikaz beklediğimi ifade etmek isterim" dedi.

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Abdulhamit Gül görevini Bekir Bozdağ'a devretti.

GÜL: REFORMLAR ANA GÜNDEM OLDU

Abdulhamit Gül, "Bugün görevi devrediyorum. Kendilerine Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Çok değerli, tecrübeli bir büyüğümüz. Bu süreçte verdiği destekler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bu milletin ferdi olmak en büyük şeref. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde AK Parti hükümetleri çok önemli çalışmalar yaptı. Siyasette ve toplum her alanında değişimci ve reformcu anlayışı ortaya koydu. Bakanlığımızda da reform ana gündem olmuştur. Bizler de bu reformların devamı için çalıştık. Eski Türkiye'ye dönülmesi anlayışlarına izin vermedik. Çalışmalarda önemli reform belgeleri ortaya koyduk. 4,5 yılın muhasebesini birkaç dakikaya sığdırabilecek değiliz. Adaletin, devletin temeli olduğu, adaletin herkes için objektif bir biçimde korunması için elimizden geleni yaptık. Tüm yargı mensuplarına sonuna kadar güveniyoruz. Bu çalışmaların bundan sonra da daha ileriye taşınacağına inancımız tamdır" dedi.

BOZDAĞ: BU BAYRAK DEĞİŞİMİ

Bekir Bozdağ ise, "Adalet gibi bir yüce değerle ülkemize ve milletimize tekrar hizmet imkanı sağlandığı için Rabbime şükrediyorum. Sayın Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Abdulhamit Gül Bakanım çok büyük vazifeler ifa etti, önemli reformlar altına imza attı. Sayın Bakanımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak değişimi. İstişare ile, Cumhurbaşkanımızla, kabinemizle, parlamentomuzla, siyasi partilerle istişare içinde daha iyisini, doğrusunu, faydalısını milletimiz ve ülkemiz için yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın döneminde başlayan projeler devam edecektir. Rehberimiz hukuk olacaktır, Anayasa'ya sadakat içinde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz. Herkesten yardım, destek, uyarı ve ikaz beklediğimi ifade etmek isterim" diye konuştu.