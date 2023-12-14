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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza hakkında açıklama

        Adalet Bakanı Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza hakkında açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza hakkında, "Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:32
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        Adalet Bakanı'ndan kritik mesajlar
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza hakkında "Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında hak hukukunun ihlalini kabul etmeyiz" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde yaşanan olaylara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak" sorusunu yanıtlayan Bakan Tunç "Ankaragücü Rizespor maçındaki olaylar hepimizi üzen olaylar. O nedenle sporda şiddet noktasında kanunumuz var. Bu kanunun uygulanmasını sürdüreceğiz. Bu yasakları ihlal edenlerle önemli yaptırımlar var. Sorunları da ortadan kaldırabilmek için yeniden değerlendirme yapmamız gerektiğini görüyoruz ve bu bakımdan bir çalışma başlattık. Olayın hemen ardından adli soruşturmayı başlattık. Çünkü o görüntüler hiç istemediğimiz görüntülerdi. Ve bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.

        Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı ve "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi hakkında konuşan Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

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