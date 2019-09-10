SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross başkanlığındaki ABD Heyeti'ni kabulünde konuştu. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine yönelik somut adımlar atılmaya başlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dostum Trump'la serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmasını da gündeme aldık. Dostum Başkan Trump'la samimi güçlü bir diyaloğumuz var. Sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum. Aynı şekilde siyasi, ekonomik ve askeri alanda güçlü ilişkiler içerisindeyiz" dedi.

Daha fazla ABD firmasının Türkiye'ye yatırım yapmasını isteyen Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan tüm kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını koruduğunu, ekonomik ve siyasi gücünü artırdığını söyledi.

'TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ 20 MİLYAR DOLARLIK TİCARET GERÇEK POTANSİYELİN ALTINDA'

Türkiye ile ABD arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçek potansiyelin oldukça altında olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Önce 75 milyar dolar olarak konuştuk. Daha sonra Osaka görüşmesinde 100 milyar dolara çıkarmada mutabakata vardık. Geçen yaptığımız telefon görüşmemizin ardından sayın bakanı göndermesi bu konudaki ciddiyet ve hassasiyetimizin en güzel işaretidir. Sayın Ross'un bu süreci en iyi yürüteceği benimde şüphe duymadığım bir adımdır. Ülkemizde 1800'ün üzerinde Amerikan firması faaliyet gösteriyor. Amerikan kaynaklı doğrudan yatırım 2002-2018 arasında doğrudan yatırım toplam 12 milyar dolara yaklaşmıştır. Elbette bu rakamları görmek yeterli değil. Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız."

'SIĞINMACI KRİZİNE KALICI ÇÖZÜM SURİYE'DE TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGELERLE MÜMKÜN'

Türkiye'nin 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değil" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "NATO'daki müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm Avrupa'nın güvenliğini biz temin ediyoruz. Dostum Trump'ın da dediği gibi DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir" dedi.

'ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜHİMMAT GÖNDERMESİ BİZİ RAHATSIZ EDİYOR'

ABD'den Suriye'de güvenli bölge oluşturulması çabasına destek verilmesini isteyen Erdoğan, sığınmacı krizine kalıcı çözümün ancak Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerle mümkün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu; gelin güvenli bölgeyi kuralım. Bunu o dönemde gerçekleştiremedim. Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Hala bu güvenli bölge olayına olumlu yaklaştığını da ifade etti. Vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Bu halledince terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı aşmış olacağız. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Bu terörist gruplara 50 bine varan TIR'la araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

'FETÖ İLE MÜCADELEDE YAKIN İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ'

ABD'den 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın işbirliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor."