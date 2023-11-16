Çorum'da köyde yangın; ev, kömürlük, 5 araç yandı
Çorum'da bir köyde elektrik kontağından çıkan yangında büyük panik yaşandı. Alevlerin yükseldiği köyde 1 ev, 1 ahır ve 5 araç küle döndü
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Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Harmancık köyünde çıkan yangında ev, kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi.
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DHA'nın haberine göre yangın Laçin ilçesi Harmancık köyünde sabaha karşı meydana geldi.
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Köy muhtarı Erol Tan'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü.
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İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler uzun süre alevlere müdahale etti.
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Güçlükle kontrol altına alınan yangında ev ile birlikte bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.
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Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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