İzmir'in Urla ilçesinde yürek yakan kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında, EGİAD Kavşağı'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Kübra Arslan (27), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AVM'den mesai bitiminde kardeşi Murat Arslan'ın (18) kullandığı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı.

KASKI YOKTU, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Murat Arslan yaralanırken, arkasında bulunan ablası Kübra Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Arslan Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞİNİN DE DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Arslan daha sonra ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Abla Arslan'ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Kazadan bir gün önce doğum günün kutladığı öğrenilen Kübra Arslan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kazanın ardından olay yerinden ayrılan hafif ticari araç sürücüsü B.K., dün sabah polis merkezine gidip, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.