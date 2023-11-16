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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Doğum gününden bir gün sonra büyük acı! - İzmir haberleri

        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!

        İzmir'de, ışıklı kavşakta beklerken hızla gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Murat Arslan ağır yaralandı, arkasında bulunan ablası, 27 yaşındaki Kübra Arslan ise hayatını kaybetti. Kübra Arslan'ın kazadan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi. Olay yerinden ayrılan ancak daha sonra polis merkezine teslim olan hafif ticari araç sürücüsü B.K., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 08:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:29
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        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
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        İzmir'in Urla ilçesinde yürek yakan kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında, EGİAD Kavşağı'nda meydana geldi.

        KARDEŞİYLE EVLERİNE GİDİYORDU

        Kübra Arslan henüz 27 yaşındaydı.
        Kübra Arslan henüz 27 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Kübra Arslan (27), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AVM'den mesai bitiminde kardeşi Murat Arslan'ın (18) kullandığı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı.

        IŞIKTA BEKLERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

        Urla- İzmir otoyolu EGİAD Kavşağı'nda geldiklerinde, sağa dönüş için ışıkta bekleyen Arslan'ın kullandığı motosiklete, B.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

        KASKI YOKTU, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Murat Arslan yaralanırken, arkasında bulunan ablası Kübra Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

        KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Arslan Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KARDEŞİNİN DE DURUMU AĞIR

        Durumu ağır olan Arslan daha sonra ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Abla Arslan'ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        KAZADAN BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

        Kazadan bir gün önce doğum günün kutladığı öğrenilen Kübra Arslan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.

        HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Öte yandan kazanın ardından olay yerinden ayrılan hafif ticari araç sürücüsü B.K., dün sabah polis merkezine gidip, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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