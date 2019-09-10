Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için görüştük. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek karşılıklı ticareti artıracağız."

"ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu bazı sektörleri yapılacak çalışmalarda öncelikli sektörlerimiz olarak belirledik. Bu kapsamda tekstil, hazır giyim. mobilya, mermer , otomotiv, otomotiv yan sanayi, sivil havacılık, makina, kimya, çimento ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik."

"Başta çelik olmak üzere karşılaştığımız problemleri kendilerine ilettik. Ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verdik.Bu komiteler sonuç odaklı çalışacak, ve bu çalışmanın bir an önce almak üzere iş birliği içinde hareket edeceğiz. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek karşılıklı ticareti artırma amacındayız."

"Karşılıklı olarak çalışmalarımız ara vermeden devam edecek. Cumhurbaşkanı, BM haftasında Trump ile bir araya gelecek"

Pekcan'dan sonra söz alan Wilbur Ross'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Her iki taraf kendi ticaret hacmini artıracak. Bu doğrultuda 5 günü Türkiye'de geçirdik. 43 Amerikalı, 52 tane Türk firmasıyla görüşmeler yaptık. Türkiye'de yatırımı olan 43 ABD'li firmayla bir araya geldik ve ABD'de iş yapmak isteyen 52 Türk firmasıyla görüşmeler yaptık. Sağlık Bakanı ve diğer bakanlarla da görüşmelerimiz oldu."