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        Haberler Gündem Hava Durumu 81 İLDE YAĞMUR| Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bugün hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir tahmin raporu

        Yağmur her yerde! Meteoroloji'den bu illere önemli uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 07:22 Güncelleme: 16.11.2023 - 07:48
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        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 13°

        İzmir

        Yağmurlu 19°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Yağmurlu 24°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 18°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 18°

        Ağrı

        Bulutlu 11°

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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