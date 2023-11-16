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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli Gebze'de korku dolu anlar: Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!

        Sesler gelince itfaiye müdahale etti! Çöp kamyonunda patlama paniği

        Kocaeli Gebze'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir çöp kamyonundan patlama sesleri yükseldi. Sürücü de aracı itfaiye müfrezesine sürdü. Ekipler de araçtaki çöpü kontrollü olarak çıkartarak köpükle müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:42
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        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöp kamyonundan gelen patlama sesleri itfaiyeyi alarma geçirdi.

        AA'da yer alan habere göre Gebze Belediyesine ait çöp kamyonun içerisinden patlama sesleri yükseldi. Sürücü aracı güzergah üzerindeki itfaiye müfrezesine götürerek ekiplerden yardım istedi.

        İtfaiye ekipleri araçtaki çöpü kontrollü olarak çıkartarak köpükle müdahale etti.

        Patlamaların sebebi öğrenilemezken, çöpler iş makinesi yardımıyla başka kamyona yüklenerek alandan uzaklaştırıldı.

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        #haberler
        #kocaeli
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