Hedge fonlar tahvilleri seviyor

REKLAM advertisement1

Vineer Bhansali bugünlerde pek uyumuyor. Çok sevdiği uzun mesafe koşularını da yapamıyor. Ama hayatının en iyi zamanlarını geçiriyor.

Newport Beach, California’da bir hedge fonu olan LonTail Alpha LLC’nin kurucusu olan Bhansali, bir zamanlar finans dünyasının en sıkıcı köşelerinden biri olan bu konuya yeni yeni odaklanmış durumda: Hazine tahvilleri. Tecrübeli yatırımcı, uzun vadeli piyasalarda volatilitenin artmasıyla fonuna diğer stratejilerden uzaklaşarak Hazine tahvillerine odaklanma talimatı verdi. Bhansali, LongTail’in artık sürekli tahvil alıp sattığını ve bir yıl öncesine kıyasla dört kat daha fazla işlem yaptığını belirtiyor.

Kendini adrenalin bağımlısı olarak tanımlayan Bhansali, bütün gün ekrana yapışıp kaldıktan sonra geceleri her iki saatte bir uyanıp fiyatları kontrol ediyor. Hedge fon kurucusu, “Her an tetikte olmak zorundasınız, çünkü sürekli bir şeyler oluyor. Bu, muhtemelen son 20 yılda tahvil piyasasına girmek için en iyi zamanlardan biri” diyor.

REKLAM

Son 20 yılın önemli bir bölümünde, ABD devlet tahvillerinin büyük kısmı, Fed’in, yabancı merkez bankalarının ve bu varlıkları bir tür nakit rezervi olarak kullanan ticari bankaların kasalarında tutuldu. Kolay para döneminin zirvesinde Fed, ayda 100 milyar dolar büyüklüğünde hazine tahvili ve mortgage menkul kıymeti toplamış, getirilere bakmaksızın teklif edilen her şeyi körü körüne satın almış ve bunları vadesi dolana dek elinde tutmuştu. Al-sat tarafı ise cansızdı. Getiriler günden güne dip seviyelerde sabitlenirken daha yüksek kâr vaat eden daha riskli yatırımların cazibesine kapılan hedge fonlar çoğunlukla uzak durdu.

O günler, salgın sonrası enflasyondaki artışla sona erdi. Şimdi Fed tahvillerin bilançosundan çıkmasına izin veriyor ve ticari bankalar ellerindeki tahvilleri doğrudan satıyor. Bu durum genel ekonominin kırılganlığını artırarak tüketici kredileri için daha da yüksek faiz riskini beraberinde getirirken Bhansali gibi spekülatörler için ABD devlet tahvillerini bulunmaz bir nimet haline getirdi. Bu risk seven yatırımcılar çok daha fazla fiyat odaklı hareket ederken yükselen petrol fiyatları, bir Fed yetkilisinin hazırlıksız bir açıklaması, işsizlik oranındaki bir değişiklik gibi en ufak bir gelişmede tahvillerden daha hızlı vazgeçebiliyorlar.

Hedge fon yöneticisi Bill Ackman, geçtiğimiz birkaç ay boyunca Hazine tahvillerine karşı çok açık bir yatırım yaptı ve ABD’nin büyüme beklentileriyle ilgili endişeler üzerine 23 Ekim’de bu pozisyonu kapattığında piyasayı hareketlendirmişti. Yatırımcı Stan Druckenmiller ise bozulan ekonomiye karşı korunmak için iki yıllık tahvillerde kendi deyimiyle “devasa” bir pozisyon alsa da uzun vadeli tahvillerde hâlâ ayı piyasası beklentisini koruyor.

Haberin devamı Bloomberg Businessweek Türkiye'de!

Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek artık Bloomberg HT ekibi tarafından hazırlanan içerikleriyle Türkiye’de! Türkiye ve küresel piyasalarda tüm olup bitenler, hisse senedinden para politikasına hiçbir yerde bulamayacağınız analizler, içerikler ve iş dünyası temsilcileriyle özel röportajlarla Bloomberg Businessweek Türkiye, e-dergi formatı ve yenilenen içeriğiyle yayında! 7 gün ücretsiz abone olarak tüm içeriklere erişmek için tıklayınız.