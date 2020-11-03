ABD'de seçim sürecinde anketler ne dedi?

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ABD’de Başkanlık seçimleri için ülkede yapılan anketlerde genel olarak Demokrat aday Joe Biden’ın önde olduğu sonucuna ulaşılmıştı.

Anketlere bakıldığında Biden yarışı önde götürsede, analistler, 2016’daki seçimlerde anketlerin yanlış çıktığına işaret ederek Trump’ın kazanma ihtimali olduğunu belirtti. Seçimlere kısa süre kalmışken ABD’de yapılan anket sonuçlarını inceledik…

ANKETLERDE BIDEN ÖNDE AMA…

26 Ekim’de siyasi analiz sitesi Real Clear Politics tarafından paylaşılan anket sonuçlarında, Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın 7,9 puan önünde görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, kritik eyaletlerdeki durumun da paylaşıldığı ankette,

Florida'da, Biden'ın Trump'ın 1,5 puan önündeyken, Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunduğu belirtildi.

Biden, Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.

28 Ekim’de yine Real Clear Politics tarafından yapılan ankette mevcut başkan Trump’ın rakibi Biden ile arasındaki farkı kapattığı görüldü. Anket sonuçlarına göre, Demokrat başkan adayı Joe Biden, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın 7,2 puan önünde çıktı.

Cumhuriyetçi iktidara yakınlığıyla bilinen Fox News anketlerinin sonuçlarında da Biden’ın yarışı önde götürdüğü fark ediliyor.

Fox News’in 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketinde, katılımcıların yüzde 52’si Biden ve yardımcı adayı Harris’e; yüzde 44’ü ise Trump ve yardımcısı Pence’e oy vereceğini söyledi.

Tableau tarafından “Eğer 2020 Başkanlık seçimleri bugün gerçekleşseydi kime oy verirdiniz?” sorusuna verilen cevapta da Biden’ın üstünlüğü görülüyor. Katılımcıların yüzde 52’si Biden’a, yüzde 46’sı ise Trump’a oy vereceğini belirtti.

IBD ve TIPP tarafından 30 Ekim’de paylaşılan anket sonuçlarında Demokrat aday Biden’ın yüzde 50.5 oranında, mevcut başkan Trump’ın ise yüzde 44.9 oranında desteklendiği ifade edildi.

1 Kasım’da Real Clear Politics’in anketinde de, Demokrat Joe Biden,’ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde olduğu aktarıldı

Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor.

2016’DA NE OLMUŞTU?

Yapılan anketlerde Biden önde görünse de sandıktan Biden’ın çıkmama ihtimali var. Analistler bu konuda 2016 seçimlerini hatırlatarak her sonuca hazır olunması gerektiğini belirtiyor. Peki 2016 seçimlerinde ne olmuştu?

14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,2 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu.

Ancak 8 Kasım gecesi sandıklardan "sürpriz" sonuç çıktı ve Trump, kritik eyaletleri elde ederek başkanlık koltuğuna oturdu.

Özellikle genel duruşu Demokrat olan Michigan'da Trump'ın, Clinton'ı 10 bin 704 oyla geçmesi, bu tarz eyaletlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

2016'daki tabloya atıf yapan analistler, seçim öncesindeki anketlerde "Biden önde olsa da ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla 3 Kasım'daki sonucun farklı olabileceği" uyarısında bulunuyor.