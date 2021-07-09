Altın fiyatları ne kadar? sorusu 9 Temmuz 2021 günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 505,19 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.284,75 liradan işlem görüyor. İşte, 9 Temmuz 2021 canlı altın fiyatları...