85 yaşındaki adamı ellerini bağlayıp vurdular!

DHA

Olay, Kartepe ilçesinde 16 Nisan 2021 tarihinde meydana geldi. Tek başına yaşayan Halil İbrahim Topal, eve gelen oğlu Ş.T. tarafından elleri koli bandıyla bağlandıktan sonra sağ bacağından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre polis, Topal'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Mehmet Bel, 19 Nisan günü polise giderek korsan taksicilik yaptığını ve 15 Nisan günü olayın olduğu bölgeye müşteri götürdüğünü, olayı haberlerden öğrendikten sonra vatandaşlık görevi gereği beyanda bulunmak istediğini söyledi.

Cinayete kurban giden Halil İbrahim Topal

SUSTURUCU KULLANMIŞLAR

Bel, şüphe üzerine gözaltına alındı. Ekipler, 22 Nisan günü Ahmet Münir Terçin, Burak Yavuz, İsa Altuntaş, Mehmet Bel, Özgür Murtaz ve Nurettin Sever'i gözaltına aldı. İstanbul Beykoz'daki evine operasyon düzenlenen Nuh Aklanoğlu ise kaçtı. Aklanoğlu'nun evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ile susturucu ele geçirildi.

Adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, Ahmet Münir Terçin serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olaya dahil olduğu belirlenen Terçin, 18 Ağustos günü tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

ÖLÜM SEBEBİ: AŞIRI KAN KAYBI

Olayla ilgili yapılan soruşturma sonrası cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay sonrasında tutuklanan 6 şüphelinin ifadelerine, toplanan delillere ve olay yeri ile otopsi raporlarına yer verildi. Yapılan olay yeri incelemesinde, evin koridorundan itibaren yerlerde yoğun şekilde kan izleri bulunduğu, ayrıca tüm odaların dağıtılmış, bir şeyler aranmış izleniminde bulunduğuna yer verildi.

YAŞLI ADAM, ÇEVRESİNDE ZENGİN BİRİ OLARAK TANINIYORMUŞ

Olay sonrasında yapılan soruşturmada, öldürülen Halil İbrahim Topal'ın 2021 yılının şubat ayında bir bankada 532 bin 366 TL tutarlı hesap açtırdığı, sonrasında bu parayı altın hesabına gönderdiği tespit edildi. Maktulün çocukları Ş.T, N.T, M.E, E.T. ve G.T. şikayetçi oldu. Ş.K., Kore gazisi ve işçi emeklisi olan babasının, olayın gerçekleştiği evde tek başına yaşadığını söyledi. Babasının çevrede zengin biri olarak bilindiğini ve kimseyle husumeti olmadığını söyleyen Ş.T, cansız bedenin bulunduğu odada televizyonun altındaki sehpa örtüsünün altında bulunan bin TL civarındaki paranın yerinde olmadığını belirtti.

1 MİLYON TL'Yİ ÇALMA PLANI

İddianamede, tutuklanan Nurettin Sever'in, yeğeni Burak Yavuz ile birlikte Kartepe ilçesinde yaşadığı, Halil İbrahim Topal´ı tanıdığı, mal varlığı, yaşadığı ev, oğlu Ş.T. ile ilişkisi, hangi saatlerde evinde yalnız olduğu ya da evinde olmadığı gibi hususlarda bilgi sahibi olduğu, evinde 1 milyon TL para olduğunu bildiği ve bu parayı çalma planı yaptığı belirtildi. Sever´in bu planını cezaevinde tanıştığı Ahmet Münir Terçin'e anlattığı, Terçin'in de Nuh Aklanoğlu'na planı anlattığı bilgisine ulaşıldı. Nuh Aklanoğlu´nun yaşlı adama dair aldığı bilgiler doğrultusunda işin organizasyonuna başlayarak İsa Altuntaş'ı aradığı ve İstanbul'dan Kocaeli'ye gitmek için taksi ayarlamasını istediği, daha sonra Özgür Murtaz'ı arayarak içerisinde koli bandı, eldiven, fener, tornavida, tabanca ve susturucu olan sırt çantasını hazırlattığı belirlendi.

İSTANBUL'DAN GELİP, EVİN ÖNÜNDE 2 KEZ KEŞİF YAPMIŞLAR

İddianameye göre, İstanbul'dan Mehmet Bel'e ait taksi ile yola çıkan Nuh Aklanoğlu, Özgür Murtaz ve İsa Altuntaş, Gebze'de Ahmet Münir Terçin'in iş yerine uğradıktan sonra İzmit'e geldi. Burada Halkevi mevkiindeki otobüs duraklarında Nurettin Sever ile buluşan şüpheliler, birlikte Kartepe'de bulunan Halil İbrahim Topal'ın yaşadığı mahalleye geldi. Maktulün evinin önünden keşif amacıyla 2 kez geçen şüpheliler, sonrasında Nurettin Sever'in evinin önüne giderek havanın kararmasını bekledi. Burada eve ilişkin detayları ve paranın paylaşımını konuştu. Bu esnada Nurettin Sever, şüphelilerle gitmeyerek, yeğeni Burak Yavuz'u gönderdi. Nuh Aklanoğlu ve Özgür Murtaz eve girmek için araçtan indi, diğerleri ise araçta bekledi.

YARASINA PANSUMAN YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Tutuklu bulunan şüphelilerin hepsinin ifadelerinde eve Nuh Aklanoğlu ve Özgür Murtaz'ın girdiği belirtildi. Özgür Murtaz'ın ifadesinde ise eve girdiklerinde yaşlı adamın elinde tüfek gördüklerini, bu yüzden Nuh Aklanoğlu'nun ateş ederek yaşlı adamı yaraladığını, sonrasında kendisinin yaraya havluyla pansuman yaptığını, bu sırada Nuh Aklanoğlu'nun evin içerisinde parayı aradığı ve yaşlı adamın ellerini koli bandı ile bağladığı bilgileri yer aldı.

SAVCI, SAVUNMALARA İTİBAR ETMEDİ

İfadelerin tamamını inceleyen cumhuriyet savcısı ise otopsi raporunda yer alan, Halil İbrahim Topal'ın yüzünde bulunan 2 santimetre genişliğindeki morluk ve göbeğinde bulunan mermi geçişiyle uyumlu sıyrık ile bacağındaki merminin giriş ve çıkış yaptığı noktaları değerlendirerek, şüphelinin suçlamadan kurtulmaya veya en azından eylemin vahametini azaltmaya yönelik savunmasına itibar edilemeyeceğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, "Şüpheliler Özgür Murtaz ve Nuh Aklanoğlu'nun yaşlı adamın ellerini bantlayarak etkisiz hale getirdikten sonra maktulü darp etmek suretiyle paranın yerini söyletmeye çalıştıkları, maktulün paranın yerini söylememesi üzerine tabanca ile yukarıdan aşağıya seyir edecek şekilde karnına ateş ettikleri anlaşılmıştır. Evin şüphelilerce aranması ve dağıtılması esnasında maktulün oğlu Ş.T.'nin ifadesinde geçen bin TL paranın alındığı, dışarıda bekleyen şüphelilere evde para olmadığını söyledikleri değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAKLAR

Şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmak maksatlı olup itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapan cumhuriyet savcısı, tutuklu bulunan 6 şüpheli ve firardaki Nuh Aklanoğlu'nun, `Tasarlayarak ve bir başka suçun işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla kasten öldürme´, `Silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´, `Geceleyin, birden fazla kişi ile birlikte silahla konutta yağma´ ve `Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma´ suçlarından cezalandırılmalarını istedi. 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.