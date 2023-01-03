6 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Abdullah Macit ile Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç ve Ruken Adam´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma ile Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada Kamuran Önen (Altta sağda), Yusuf Tunç (Altta ortada), Ruken Adam (Altta solda), Fatma Kaya (Üstte solda), Büşra Keleş (Üstte ortada) ve Abdullah Macit (Üstte sağda) hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden ve Midyat´ta oturan 6 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İlçede düzenlenen cenaze törenine Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ahmet Solmaz ve kamu kurumlarının müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Kamuran Önen ve Yusuf Tunç, Kıble Mezarlığı'nda; Ruken Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Kalo Mezarlığı'nda; Abdullah Macit ise Ortaca köyü mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Sürücü Abdullah Macit'in babası Şükrü Macit'in terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi. Macit, şehit babasının yanına defnedildiği bildirildi. Büşra Keleş'in öğretmen olduğu, Fatma Kaya'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda, Ruken Adam, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Kamuran Önen'in ise valiliğe bağlı kurumlarda çalıştığı öğrenildi.