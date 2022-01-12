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SON DAKİKA | 3600 ek gösterge tablosu: En az 1150 TL! 3600 ek gösterge ne demek, ne zaman verilecek ve kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge tablosu: En az 1150 TL! 3600 ek gösterge ne demek, ne zaman verilecek ve kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge konusunda son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Memurları ve memur emeklilerini doğrudan ilgilendiren süreçte, her geçen gün ile beraber yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Hatırlanacağı gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den tarafından geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Yeni maaş zammının ardından 3600 ek gösterge çalışmaları da hız kazandı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 3600 ek gösterge tablosu ile detayları aktardı.

12.01.2022 - 10:50 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Memurların ve memur emeklilerin gözü kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili gelecek olan son dakika haberlerine çevrildi. Bir süredir gündemde olan konuyla ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek göstergede son durum hakkında bilgi verilirken bakanlık olarak çalışmayı tamamladıklarını belirtti. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge tablosu ve diğer detaylar merak konusu oldu. 3600 ek gösterge nedir, ne demek ve kimleri kapsıyor sorusuna yanıt aranırken Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 3600 ek gösterge tablosu ile öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idari hizmetlerde çalışanların alabilecekleri artışları açıkladı.

  • 3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

  • 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idari hizmetlerde çalışanların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları, ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme ile hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonunda katıldığı bir televizyon programındaki açıklamasında 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını söyledi. Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti. Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.

    Yasa bu yıl içinde Meclis’te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini açıklamıştı. MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK kapsamın genişletilmesini talep ederken Maliye Bakanlığı kapsamı sınırlı tutmaya çabalıyor.

  • EMEKLİ AYLIĞINDA EN AZ 1157 TL ARTIŞ

    Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

    Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.

  • Öğretmen, polis, din görevlisi 3600 ek gösterge ile ne kazanacak?      
    (TL) Mevcut Yeni Fark
    25 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.242 6.399 1.157
    Emekli ikramiyesi 168.031 205.113 37.082
           
    30 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.592 6.826 1.234
    Emekli ikramiyesi 201.637 246.135 44.498
           
    35 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.941 7.252 1.311
    Emekli ikramiyesi 235.243 287.158 51.915

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