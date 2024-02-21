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        Haberler Gündem Politika Son dakika: 31 Mart'ta 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak

        31 Mart'ta 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak

        31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak. İYİ Parti'den 7, CHP ve Saadet Partisi'nden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili belediye başkan adayı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:23
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        26 vekil belediye başkan adayı
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        Yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. İYİ Parti'den 7, CHP ve Saadet Partisi'nden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak.

        Siyasi partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim başkanlıklarına teslim etti.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 26 milletvekili, partileri tarafından belediye başkan adayı gösterildi.

        264 milletvekili bulunan AK Parti, 31 Mart'ta 4 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi.

        İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak gösterildi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.

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        MHP MİLLETVEKİLLERİNİ ADAY GÖSTERMEDİ

        Mecliste grubu bulunan partilerden milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti MHP, en çok milletvekilini aday listesine koyan parti ise 7 isimle İYİ Parti oldu.

        İYİ Partide Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir, İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir, Muğla Milletvekili Metin Ergun Muğla Büyükşehir, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bildirildi.

        CHP VE SAADET PARTİSİ'NDEN 5'ER MİLLETVEKİLİ ADAY

        İYİ Partinin ardından milletvekilleri içinden en çok belediye başkanı adayı gösteren partiler 5'er milletvekili ile CHP ve Saadet Partisi oldu.

        CHP'de Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için yarışa girdi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Büyükşehir, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkan adayı olarak listeye girdi.

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        BİR VEKİLİN SEÇİLMESİ HALİNDE SAADET PARTİSİ'NİN MECLİS GRUBU DÜŞECEK

        Saadet ve Gelecek partilerinin TBMM'de bir araya gelerek Saadet Partisi çatısı altında oluşturduğu ortak grupta yer alan 20 milletvekilinden 5'i seçimlerde aday gösterildi.

        İstanbul Milletvekili Birol Aydın Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Gelecek Partisi Denizli Büyükşehir, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Saadet Partisi Hatay Büyükşehir, Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

        Saadet Partisi grubundan belediye başkan adayı gösterilen milletvekillerinden birinin seçilmesi halinde partinin Meclis grubu düşecek.

        DEM, DEVA VE TİP 1, HÜDA PAR 2 ADAY İLE YARIŞACAK

        DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerinde aday listesinde yer verdiği tek isim Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu. Beştaş, partisince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

        Mecliste 15 milletvekili ile temsil edilen DEVA Partisi'nde Ankara Milletvekili İdris Şahin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı Batman'dan, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise Diyarbakır'dan aday gösterildi.

        Geçici aday listelerine göre 31 Mart seçimlerinde 19 milletvekili büyükşehir, 5 milletvekili il, 2 milletvekili ilçe belediye başkanlığı için yarışacak. İtiraz ve inceleme süreçlerinin ardından geçici aday listeleri 23 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

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