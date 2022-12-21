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Haberler Otomobil Son dakika: 2023 yılında uygulanacak MTV oranı belli oldu! MTV zammı geldi, yüzde kaç oldu?

Son dakika haberi 2023 yılında uygulanacak MTV oranı belli oldu

2023 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 61,5 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla MTV yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü

Giriş: 21.12.2022 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 2023 yılında uygulanacak MTV oranı belli oldu! MTV zammı geldi, yüzde kaç oldu?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.

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