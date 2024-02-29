Ekonomi 1 trilyon barajını aştı
Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4.5 ile son 3 yılın en düşük büyümesini kaydetti. GSYH yıllık bazda ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarken kişi başı gelir de 13 bin 110 dolara ulaşarak rekor kırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. Beklenti yıllık büyümenin yüzde 4.4 gelmesi yönündeydi.
Türkiye 2022 yılında yüzde 5.3'lük büyüme kaydetmişti.
Yıllara göre büyüme oranları:
GSYH böylece ilk kez 2023 itibarıyla 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı.
Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı. Böylece kişi başı gelir tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7.8, hizmetler yüzde 6.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0.2 azaldı.
Çeyreklik bazda bakıldığında GSYH 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 büyüdü.
2023 yılında hanehalklarının nihai tüketim harcamaları,bir önceki yıla göre yüzde 12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 59.1 oldu.
Geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 2.7 azalırken ithalatı yüzde 11.7 yükseldi.
İşgücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 49.2 yükseldi. Böylece işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2022'de yüzde 26.3 iken bu oran 2023 yılında yüzde 32.8'e çıktı.
Gelir yöntemiyle GSYH bileşenlerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023: