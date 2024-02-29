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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: 2023 büyüme rakamları açıklandı - Para Haberleri

        Ekonomi 1 trilyon barajını aştı

        Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4.5 ile son 3 yılın en düşük büyümesini kaydetti. GSYH yıllık bazda ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarken kişi başı gelir de 13 bin 110 dolara ulaşarak rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:51
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        2023 büyüme rakamları açıklandı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. Beklenti yıllık büyümenin yüzde 4.4 gelmesi yönündeydi.

        Türkiye 2022 yılında yüzde 5.3'lük büyüme kaydetmişti.

        Yıllara göre büyüme oranları:

        Yıl Büyüme (%)
        2000 7,0
        2001 -5,9
        2002 6,4
        2003 6,0
        2004 9,5
        2005 9,1
        2006 7,0
        2007 5,1
        2008 0,7
        2009 -4,8
        2010 8,6
        2011 11,0
        2012 4,8
        2013 8,7
        2014 4,9
        2015 6,0
        2016 3,3
        2017 7,5
        2018 3,1
        2019 0,9
        2020 1,7
        2021 11,8
        2022 5,3
        2023 4,5

        1 TRİLYON DOLARI AŞTI

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        GSYH böylece ilk kez 2023 itibarıyla 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı.

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        KİŞİ BAŞI GELİR REKOR SEVİYEDE

        Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı. Böylece kişi başı gelir tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

        Yıl GSYH (milyar $) Kişi başı GSYH ($)
        2008 782,9 11.018
        2009 651,5 9.044
        2010 777,5 10.629
        2011 837,9 11.289
        2012 882,3 11.675
        2013 959 12.582
        2014 939,2 12.178
        2015 864,3 11.085
        2016 869,4 10.964
        2017 859,1 10.696
        2018 780,9 9.793
        2019 760,3 9.195
        2020 720,2 8.600
        2021 807,1 9.592
        2022 905,5 10.655
        2023 1118,6 13.110

        SADECE TARIM DARALDI

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7.8, hizmetler yüzde 6.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0.2 azaldı.

        ÇEYREKLİK BÜYÜME YÜZDE 1

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        Çeyreklik bazda bakıldığında GSYH 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 büyüdü.

        TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 12.8 ARTTI

        2023 yılında hanehalklarının nihai tüketim harcamaları,bir önceki yıla göre yüzde 12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 59.1 oldu.

        Geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 2.7 azalırken ithalatı yüzde 11.7 yükseldi.

        İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜKSELDİ

        İşgücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 49.2 yükseldi. Böylece işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2022'de yüzde 26.3 iken bu oran 2023 yılında yüzde 32.8'e çıktı.

        Gelir yöntemiyle GSYH bileşenlerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023:

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