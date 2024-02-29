Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. Beklenti yıllık büyümenin yüzde 4.4 gelmesi yönündeydi.

Türkiye 2022 yılında yüzde 5.3'lük büyüme kaydetmişti.

Yıllara göre büyüme oranları:

1 TRİLYON DOLARI AŞTI

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GSYH böylece ilk kez 2023 itibarıyla 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı.

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KİŞİ BAŞI GELİR REKOR SEVİYEDE

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı. Böylece kişi başı gelir tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yıl GSYH (milyar $) Kişi başı GSYH ($) 2008 782,9 11.018 2009 651,5 9.044 2010 777,5 10.629 2011 837,9 11.289 2012 882,3 11.675 2013 959 12.582 2014 939,2 12.178 2015 864,3 11.085 2016 869,4 10.964 2017 859,1 10.696 2018 780,9 9.793 2019 760,3 9.195 2020 720,2 8.600 2021 807,1 9.592 2022 905,5 10.655 2023 1118,6 13.110

SADECE TARIM DARALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7.8, hizmetler yüzde 6.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0.2 azaldı.