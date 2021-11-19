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2 ton kaçak midyeye akılalmaz zula!

İstanbul Boğazı'nda kaçak olarak avlanan 2 ton midyeyi deniz dibinden dalgıçlar çıkardı. Canlı oldukları tespit edilen 2 ton midye daha sonra tekrar denize bırakılırken, kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi

19.11.2021 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Böyle zula görülmedi! 2 ton kaçak midyeyi çuvalladılar ve... - Haberler
Tam 2 ton! Dalgıçlar dalıp çıkardı! Akılalmaz zula!
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DHA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Beşiktaş ve Sarıyer'de denetim yapıldı.

DENİZDE AVLANAN MİDYE TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, Tarabya Oteli önünde yasadışı avlanılan ve çuvallanarak deniz dibine bırakılan midye olduğunu belirledi.

2 TON MİDYE DENİZE BIRAKILDI

Dalgıçlar denize dalarak midyeleri buldu.

Kaçak avcıların yakaladığı ve 54 çuvala koyduğu 2 ton kara kıllı midye, tekrar denize bırakıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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