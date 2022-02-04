2'si polis 7 tutuklama! Dehşet kazısı!

Son dakika haberler... İstanbul'da bir süre önce ortadan kaybolan eski cinayet zanlısı Murat Kartal'ın cansız bedeni, alınan ihbar üzerine Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide, inşaat makineleriyle üç gündür aranıyordu.
EDİP FIRAT CİNAYETİNİN FAİLİYDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi.
2 POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi.
PARA KARŞILIĞI TESLİM ETTİLER
Şüpheli 2 polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut ile Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı.
CANSIZ BEDENİ ARANIYOR
Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet T. ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin Murat Kartal'ın cansız bedeni Büyükçekmece'deki belirtilen boş arazide arama çalışmaları sürüyor.
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