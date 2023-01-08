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19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı

İstanbul’da 19 yıldır aranan eski banka müdürü binbir surat Elbeyi A. (61) yakalandı. Elbeyi A. şube müdürü olarak çalıştığı bankada müşterilerine boş dekontlara imza attırarak, hesabına 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin parayı geçirdiği iddiasıyla aranıyordu

Giriş: 08.01.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı
19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı
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Banka şube müdürünün yüklü miktarda dolandırıcılık vurgunun öyküsü 2004 yılına dayanıyordu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Elbeyi A., o dönem Bayrampaşa’da bir bankanın şube müdürüydü. Çalışkanlığı ve çevresine saygılı davranışları onu kısa sürede bankada müdür konumuna getirmişti.

MÜŞTERİLERE BOŞ DEKONTLARA İMZA ATTIRDI

Odasındaki plaket ve beratlarla göz dolduran Elbeyi A., güven verdiği müşterilerinin işlemleriyle bizzat ilgileniyordu. İddialara göre Elbeyi A., çoğu yurt dışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat etti. Bazılarını da yatırım fonlarına yönlendirmeye başladı. Buna ikna olan müşterilere hesaplarla ilgili sözleşmeler ve yazışmalar için imza attırırken, boş dekontlara da imza attırdı.

PARALAR KENDİ HESABINA GİTTİ

Elbeyi A., iddialara göre bu paraları müşterilerin hesabı yerine kendi hesabına aktardı ve paraları zamanla çekti. Bir süre sonra İngiltere’de yaşayan D.D. adlı müşteri parasını çekmek istedi. İddialara göre Elbeyi A., D.D.’yi vadenin dolmadığını belirterek oyalamaya çalıştı.

OLAY PATLAK VERDİ KAYIPLARA KARIŞTI

D.D. parasını çekmekte ısrar edince, Elbeyi A. randevu verdi. Verilen randevu saatinde bankaya giden D.D., Elbeyi A.’yı bulamadı. Elbeyi A., bankadan apar topar kaçarak kayıplara karıştı.

MİLYON DOLARLIK VURGUN ÇIKTI

D.D.’nin banka yetkililerine başvurması üzerine olay patlak verdi. D.D.’nin adına açılmış bir hesap bulamadı. Bunun duyulması üzerine 39 kişinin bu yöntemle mağdur olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede Elbeyi A.'nın, 2001 yılından 2004 yılına kadar bu dolandırıcılık yöntemiyle 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin parayı aldığı ortaya çıktı.

19 YILDIR ARANIYORDU

Banka müdürünün bu vurgunun ardından mağdurlar savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Kayıplara karışan banka müdürü yakalanmamak için kılıktan kılığa girdi.

YAKALANDI

Çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Elbeyi A.’nın Büyükçekmece’de olduğunu tespit etti. Çalışmanın ardından 19 yıldır aranan Elbeyi A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen Elbeyi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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