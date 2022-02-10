17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

AA

Son dakika haberler... Trabzon'da, bir süre önce tesadüfen yaptırdığı radyolojik incelemeler sonucu göğsünde kitle tespit edilen 41 yaşındaki Bakiye Karacelep, tedavi için Medicalpark Karadeniz Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz'a başvurdu.

KANSER TANISI VE HAMİLELİK MÜJDESİ

AA'da yer alan habere göre yapılan ileri tetkik ve radyolojik incelemelerin ardından meme kanseri tanısı konulan Karacelep, biyopsi sonucunun çıktığı gün gittiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanından 6 haftalık hamile olduğu müjdesini aldı.

17 YILLIK BEBEK ÖZLEMİ VARDI

Bebek sahibi olmak için daha önce çeşitli tedaviler gören 17 yıllık evli Karacelep, hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığı için hemen hastaneye yatırıldı.

AMELİYATINA KARAR VERİLDİ

Vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Karacelep'in, kadın hastalıkları ve doğum ile onkoloji hekimlerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ameliyatına karar verildi. Başarılı operasyonun ardından patoloji sonucu temiz çıkan Bakiye Karacelep, hem sağlığına hem de 17 yıllık özlemine kavuşacağı günü bekliyor.

"9 HAFTALIK HAMİLEYİM, GERÇEK Mİ İNANAMIYORUM"

Bakiye Karacelep, 17 yıllık evliliğinde bebek sahibi olmak için farklı merkezlerde 3 kez aşılama, 4 defa da tüp bebek tedavisi görmelerine rağmen başarılı olamadıklarını söyledi.

Göğsündeki kitleyi tesadüfen öğrendiğini belirten Karacelep, "Şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Biyopsi aldılar, 10 gün üzerine çıktı ve biyopsi sonucunun çıktığı gün 6 haftalık hamile olduğumu da öğrendim. Ona da şaşırdım. Ne hamileliğim ne hastalığım aklıma bile gelmezdi. Hiçbirine inanamadım." ifadesini kullandı.

Karacelep, 17 yıllık mucizelerinin mutluluğunu yaşayamadıklarını dile getirerek, "Bu kadar uğraşmamıza rağmen mutluluğu yaşayamadık. Ameliyat olmama rağmen çok şükür bir sıkıntım yok. Şu an 9 haftalık hamileyim, 'Bu gerçek mi?' diye inanamıyorum" diye konuştu.