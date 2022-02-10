17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

Son dakika haberler... Trabzon'da, bir süre önce tesadüfen yaptırdığı radyolojik incelemeler sonucu göğsünde kitle tespit edilen 41 yaşındaki Bakiye Karacelep, tedavi için Medicalpark Karadeniz Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz'a başvurdu.
KANSER TANISI VE HAMİLELİK MÜJDESİ
AA'da yer alan habere göre yapılan ileri tetkik ve radyolojik incelemelerin ardından meme kanseri tanısı konulan Karacelep, biyopsi sonucunun çıktığı gün gittiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanından 6 haftalık hamile olduğu müjdesini aldı.
17 YILLIK BEBEK ÖZLEMİ VARDI
Bebek sahibi olmak için daha önce çeşitli tedaviler gören 17 yıllık evli Karacelep, hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığı için hemen hastaneye yatırıldı.
AMELİYATINA KARAR VERİLDİ
Vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Karacelep'in, kadın hastalıkları ve doğum ile onkoloji hekimlerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ameliyatına karar verildi. Başarılı operasyonun ardından patoloji sonucu temiz çıkan Bakiye Karacelep, hem sağlığına hem de 17 yıllık özlemine kavuşacağı günü bekliyor.
"9 HAFTALIK HAMİLEYİM, GERÇEK Mİ İNANAMIYORUM"
Bakiye Karacelep, 17 yıllık evliliğinde bebek sahibi olmak için farklı merkezlerde 3 kez aşılama, 4 defa da tüp bebek tedavisi görmelerine rağmen başarılı olamadıklarını söyledi.
Göğsündeki kitleyi tesadüfen öğrendiğini belirten Karacelep, "Şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Biyopsi aldılar, 10 gün üzerine çıktı ve biyopsi sonucunun çıktığı gün 6 haftalık hamile olduğumu da öğrendim. Ona da şaşırdım. Ne hamileliğim ne hastalığım aklıma bile gelmezdi. Hiçbirine inanamadım." ifadesini kullandı.
Karacelep, 17 yıllık mucizelerinin mutluluğunu yaşayamadıklarını dile getirerek, "Bu kadar uğraşmamıza rağmen mutluluğu yaşayamadık. Ameliyat olmama rağmen çok şükür bir sıkıntım yok. Şu an 9 haftalık hamileyim, 'Bu gerçek mi?' diye inanamıyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!