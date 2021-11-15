Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı bir anda 21 binlere kadar altına geriledi. İşte merak edilenler..

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

15 Kasım güncel vaka ve vefat sayıları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka tablosunu paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak.

GÜNCEL VAKA VE VEFAT SAYILARI

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,94 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 118 milyon 367 bin 035'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun." ifadelerini kullandı.