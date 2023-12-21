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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde babasını baltayla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Geben Mahallesi'nde A.B'nin (58) şüpheli bulunan ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Olay yerinde detaylı inceleme yaparak delil toplayan jandarma, maktulün yakınlarıyla yapılan mülakat ve evdeki kontrollerde, yiyecek maddelerinde ve şırınga içerisinde zirai ilaç zehri bulunması üzerine olay günü maktulle evde yalnız bulunan oğlu H.B'nin (14) ifadesine başvurdu.

H.B. ifadesinde, babasının kendisine hakaret ve küfürler ettiğini, kızgın demirle kendisini döveceğinden korktuğunu bu sırada baltayla öldürdüğünü itiraf etti.

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Olayda kullanılan suç aleti balta ise evin yaklaşık 400 metre ilerisindeki çöp konteynerin içinde bulundu.

Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir