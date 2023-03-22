Son dakika haberi | YSK kararı açıkladı: 11 Cumhurbaşkanı adayı için hedef 5 günde 100 bin imza

HABERTURK.COM / DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için verilen kararı açıkladı.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.

Öte yandan, süresi içerisinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle; Duran Güveninir, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları reddedildi.

3 İSMİN ADAYLIĞI REDDEDİLMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.