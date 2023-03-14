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100 bin imzalı aday 555 bin TL ödeyecek

YSK Başkanı Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen Cumhurbaşkanı adaylarından 555 bin 980 TL başvuru ücreti alınacağını kaydetti

Giriş: 14.03.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
YSK Başkanı Yener
100 bin imzalı aday 555 bin TL ödeyecek
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HABERTURK.COM

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri için bağımsız adayların izleyecekleri başvuru süreci hakkında açıklamalarda bulundu

YSK Başkanı Ahmet Yener konuşmasında, "Seçmenlerce aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar ile propaganda usulleri belirlenmiştir" dedi.

Yener, "Çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili olmak isteyen adayların yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiştir. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen Cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir. Bu ücretler kanunların belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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