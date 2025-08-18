Ankara'da 3 kişinin yaşamanı yitirdiği apartman yangınına ilişkin sorumlular hakkında iddianame hazırlandı.

“YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN İÇİNDE SU YOK”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya yönelik soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer alan itfaiye raporunda ise yangın söndürme sisteminin olduğu ancak içinde su olmadığı belirtildi.

“ŞAFT BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALAR YANGINI ARTIRDI”

Ayrıca raporda; kaçış yollarında yönlendirme levhaları, kat bilgisi uyarıları ve acil aydınlatmaların bulunmadığı ve binanın şaft boşluğunda bina sakinleri tarafından bırakılan çeşitli eşyaların yangını artırdığına kaydedildi.

İddianamede; yangın yönetmeliğine uygunluk açısından yüklenici firmaların asli kusurlu olduğu vurgulandı. Şantiye şefinin inşaatın başlangıcından 2019 sonuna kadar görevli olduğu süreçte asli kusurlu, yapı denetim şirketinin de 2020'de lisans iptali sonrası denetim görevini yapmadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi.

2 YIL 8 AYDAN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede yer alan 13 şüpheli hakkında taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.