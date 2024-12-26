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        Haberler Bilgi Magazin SON CEKETİ GİYDİ! MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık 2024 Perşembe MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te son ceket sahibini buldu! 26 Aralık MasterChef'te ceketi kim kazandı, kim elendi?

        MasterChef'te adım adım finale gidilirken son şef ceketini sahibini buldu. Kerem, Onur, Eda ve Beyza'nın ardından 5. şef ceketi sahibi belli oldu. MasterChef'in yeni bölümünde şef adayları, ilk etapta hindi but, gochujang ve karnabahardan yaratıcı bir yemek yaptı. İkinci etabın konusu ise MasterChef'in konuğu Serhan Doğramacı'nın 'Kendi Hikayem' tabağı oldu. "MasterChef'te ceketi kim kazandı, 26 Aralık MasterChef kim elendi?" İşte 26 Aralık Perşembe MasterChef Türkiye'de son şef ceketinin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 01:57
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için yarışmacılar arasındaki rekabet sürüyor. Yarışmacılar 5. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergiledi. İki etabın sonunda şefler tarafından en çok oyu alan yarışmacı ise son şef ceketinin sahibi oldu. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı ise MasterChef hayallerine 6. olarak veda etti. Peki, MasterChef kim kazandı, son ceketi kim aldı? 26 Aralık MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en çok oyu alan Semih 5. şef ceketinin sahibi oldu.

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          En az başarılı tabağı yapan Erim ise 6. olarak MasterChef hayallerine veda etti.

        • 4

          MASTERCHEF CEKETİ KİM ALDI?

          MasterChef'te 4. ceketin sahibi Beyza oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda şefler tarafından en çok puanı alan Eda 3. ceketin sahibi oldu.

        • 6

          MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM ALDI?

          İkinci ceketin sahibi 53 puan ile Onur oldu.

        • 7

          MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı toplayan Kerem ilk ceketin sahibi oldu.

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