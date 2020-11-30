Son başvuru 31 Aralık

Yeşilay'ın bu yıl 5'inci kez düzenlediği 'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması' için başvurular 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın teması 'Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı' olarak belirlendi. Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor

'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nı 5'inci yılında devam ettirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "4 yıldır kısa film senaryo yarışması olarak düzenlediğimiz yarışmada, bu yıl format değişikliği yaptık. Bu değişiklikle gençlerin uyuşturucu bağımlılığı üzerine düşünüp yazmalarının ötesinde, bu sorunu kendi bakış açılarıyla, kendi kameralarından aktarmalarını da istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sinema; sanatı, dili ve etki alanıyla mücadelemize önemli bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor ve bu sayede daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Böylece uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına verdiği olumsuz etkilerini ortaya koyarak, özellikle gençler arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok yaratıcı ve güzel işlerle karşılaşacağımıza inanıyor; başvuracak eserleri görmek için de sabırsızlanıyoruz" dedi.

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabilirken, 4 kişiye kadar olan gruplar tarafından çekilen filmlerle de başvuru yapılabiliyor. Başvurular kisafilm.yesilay.org.tr adresinden gerçekleştiriliyor.

Başvuran eserler, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden Sinema ve TV öğretim üyeleri, sinema eleştirmenleri ve başarılı yönetmen Derviş Zaim gibi isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada, belgesel ve kurmaca türlerinde birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verilecek. Her iki kategoride de birinci 15 bin TL, ikinci 10 bin TL ve üçüncü 5 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Kültür Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserlerin sahibi de 5 bin TL ödül alacak. Ayrıca Yeşilay internet sitesi üzerinden oylama gerçekleştirilerek "halkın favorisi" belirlenecek ve bu esere de 5 bin TL'lik Yeşilay 100. Yıl Özel Ödülü verilecek.