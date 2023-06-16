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Son 5 yılda 53 kişinin öldüğü yolda hız denetimi artırıldı!

Son 5 yılda 53 kişinin öldüğü Tokat-Ordu kara yolunda jandarma tarafından hız denetimi artırıldı

Giriş: 16.06.2023 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat - Ordu yolunda son 5 yılda 53 kişinin öldü! Hız denetimi artırıldı! - En son haberler
AA

Tokat-Ordu kara yolunda aşırı hıza bağlı kazaların önüne geçilebilmesi için jandarma tarafından denetim yapılıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tokat ile Ordu'yu birbirine bağlayan Reşadiye-Aybastı yolunda son 5 yılda meydana gelen kazalarda 53 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aynı yolda bu yılın ilk 5 aylık döneminde meydana gelen kazalarda ise 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reşadiye-Aybastı yolunda meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, ana nedenin aşırı hız kaynaklı olduğu tespit edildi. Trafik kazalarının azaltılması, etkin, sürekli ve yoğun hız denetimi ile trafik güvenliğinin azami şekilde sağlanması maksadıyla trafik jandarma timleri vasıtasıyla yoğun şekilde yapılan Reşadiye-Aybastı yolunda yapılan radarla hız denetimi, önümüzdeki dönem artarak devam edecektir."

Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

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